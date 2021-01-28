浩角翔起近日錄民視八大《綜藝新時代》，來到台中麗寶樂園的國際賽車場，體驗當賽車場員工，一開場賽道上奔馳呼嘯的賽車，還有許多台近千萬的名車，讓阿翔打趣說好像來到綜藝大哥胡瓜的車庫。浩子率先進到千萬名車體驗，沒想到才進車子裡，馬上「掉漆」熄火，不知道如何操作名車的浩子糗困車中，只好大聲呼叫工作人員來救援。

藝人們要在全台唯一通過FIA國際認證的卡丁車賽道上，進行賽道保養、賽車維修等工作，沒想到卻遇到老朋友、亦是國內多次獲得中華賽會全國錦標賽女子冠軍的女車手張家瑋，浩子與她一言不合就要來比拚，在馬力有上限的卡丁賽車中，更大氣說要讓浩子「一個郭婷筠」，也就是她要負重來比拚，讓郭婷筠聽到好氣又好笑，直喊：「我會努力拖慢冠軍速度的。」

籃籃（左起）、阿翔、浩子、郭婷筠擺出帥氣姿勢。（民視提供）

比賽一開始，浩子馬上化身賽道狂人飆速，連過彎都沒減速，過快的車速在過彎時，失控原地打轉，張家瑋的車在後頭本想利用空檔超車，浩子神技術立刻阻止，刺激賽況讓眾人忍不住驚叫，最後在郭婷筠體重的神助攻下，浩子險勝，也為藝人贏得獎勵，入住全台唯一賽車旅店，不只設有熱血賽道，還有獨特的運動員能量早餐。

(中時 )