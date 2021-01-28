67歲聾啞鞋匠賴文峰，在石牌地區服務40年，修超過上萬雙鞋。 (照片/游定剛 拍攝)

修鞋神匠藏在巷弄裡，位在台北市北投區實踐街上，有名聾啞的修鞋匠賴文峰，在石牌地區服務40年，維修超過萬雙鞋，當地人大讚他修鞋技術了得。

石牌實踐街上的「無聲修鞋棧」，外觀簡陋、老舊。 (照片/游定剛 拍攝)

來到石牌實踐街上，外觀看起來簡陋、老舊的「無聲修鞋棧」，老闆是現年67歲的賴文峰，在2歲時因感冒高燒不退，導致他完全喪失聽力及語言能力，不畏身體缺陷，反而更力爭上游，就讀市立聾啞學校學習手語。早些年前，他在石牌地區擺攤修鞋，卻時常遭到警察驅趕，甚至開紅單，26歲那年，機緣下來到實踐街上，與隔壁水電行林老闆結識，兩人特別的緣分要從這開始說起。

鞋匠賴老闆與水電行老闆相識40年，有著家人般的深厚情感。(照片/游定剛 拍攝)

林老闆表示，鞋匠賴老闆當年想在我的店面騎樓下擺攤，但因我要工作空間有限，便在店旁小巷裡，幫他搭建小木屋、牽好水電。走過40個年頭，兩人從原本的陌生人，變成有著家人般的深厚情感。

鞋匠賴文峰擁有精湛修鞋技術，在地人狂讚。(照片/游定剛 拍攝)

忠厚老實的賴老闆，不僅在地方上是個出名的人，了得的修鞋功夫，更是讓在地人狂稱讚。日前記者來到攤上，看見他專注眼神，一針一線縫織修補，登門修鞋的客人，都會拿起手板寫字和老闆溝通，是這間店最大的特色。

賴老闆透過手寫字與客人進行溝通，成了店內最大招牌特色。(照片/游定剛 拍攝)

石牌巷弄裡無聲修鞋小棧，賴老闆不僅擁有精湛修鞋技術，在里內也熱心助人，40年來將超過萬雙的舊鞋妙手回春，深受不少老顧客的支持與肯定。雖說賴老闆無法用言語表達，但他用眼神和肢體動作，表示對顧客們的無限感恩，如果若有舊鞋子想要維修，不妨來北投找賴老闆，讓舊鞋重獲新生吧！

(中時新聞網)