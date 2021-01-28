華山基金會幫助雲林縣北港鎮孤老重溫團圓過節氣氛，讓愛永續不缺席。（華山基金會提供／張朝欣雲林傳真）

農曆年節將近，為關懷弱勢長者，華山基金會雲林北港愛心天使站28日在雲林縣北港鎮阿芍阿嬤古厝辦理「神救援，大小廚師做年菜」活動，由專業廚師指導小朋友，共同為阿嬤上年菜，北港朝天宮媽祖廟也認捐弱勢長者常年服務經費10萬元，推廣媽祖慈悲濟世精神。

「神救援，大小廚師做年菜」活動，邀請長期關懷弱勢的北港朝天宮監事陳金池、總幹事何宗霖、雲林縣議員黃美蘭、北港鎮公館里里長許家福等人，帶領北港鎮立幼兒園、新文仁幼兒園、善導幼兒園小朋友，穿起廚師服料理年菜，提前陪伴孤老團圓過節。

80歲的阿芍阿嬤每天要照顧幾近失明的丈夫，由於年老力衰，長年的勞累讓她身心俱疲，不僅變得沈默、笑容也減少了，2老獨居，多年來除夕都是2人簡單吃些飯菜迎新年，已記不得上次團圓圍爐是哪一年。

4年前華山基金會開始到宅為阿芍阿嬤服務，站長及義工每個月固定關懷訪視，讓她心情變得開朗許多，為讓阿嬤重溫團圓過節氣氛，特別舉辦此次活動，大家為爺奶料理年菜、張貼春聯，小朋友們也準備卡片寫上祝福的話，讓阿嬤感動落淚。

基金會表示，今年受疫情影響甚大，距離農曆過年僅剩半個月，但經費募集尚缺5成，可說是事窮勢迫，亟需大家伸出援手，愛心專線（05）5518925楊小姐。

(中時 )