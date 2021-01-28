因涉嫌國務機要費洗錢案而逃到美國的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，驚傳於4、5天前在美國加州過世，陳屍車內，享壽74歲。醫界對這位麻醉科出身的醫生普遍都是「抗煞」，當年扮演了阿扁與醫界之間的橋樑，可說是抗煞的關鍵角色之一。

新光醫院內部員工表示，18年前黃芳彥擔任新光醫院醫療副院長時，正好當時造成和平醫院院內感染的曹姓婦人住進新光，當外界都認為她不可能是確診者時，醫院警覺性很高，在黃芳彥指揮下，醫院直接將她視為確診患者，以最高規格處理，並治療曹姓婦女直到康復出院，當時對醫院防疫貢獻很大。

麻醉科醫師出生的黃芳彥，與當時創院院長洪啟仁，兩人可說是共同創立新光，院內對於這位副院長的印象，都認為對於醫院的管理貢獻很大。

事實上，醫界對黃芳彥最大的印象就是17年前的抗煞之役，不少醫界人士回憶當年，他扮演了陳水扁與醫界之間的橋樑，可將醫界面臨的難題上達天聽，成功要到資源，「是有本事協調的人」，往上可要資源，往下能夠正確指揮協調不同醫院合作抗疫。

(中時 )