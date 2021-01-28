適逢年節，過去常舉辦寒冬送暖，但因應桃園疫情全數喊「卡」防群聚，舉辦31年的寒士吃飽改成「送禮到家」，不少改由里長幫分送，有里長感嘆「忙翻天」，得到處幫忙分送物資，里辦公室堆滿物資，但也有里長覺得平時就會關懷訪視，還有鄰長協助，多跑幾趟送上關心。

桃園巿里長交流協會因應寒流一波波，首度募資，募得520份福袋，內有保暖的抗菌棉被和醫療口罩，將分送給全市各里，總會長、桃園區汴洲里長楊鑫坤說，原定要在市府前廣場舉辦捐贈活動，無奈疫情嚴峻，改為28日在13區公所前同步發送，由每里長推薦一名貧困家戶受贈，受贈里民紛紛前來領取，也有部分行動不便者改由里長分送。

創世華山人安三基金會，每年都會舉辦寒士吃飽活動，今年也因應疫情改為「送禮到家」，桃園特別考量疫情嚴峻，將待疫情暫緩後一個個發送，且以「不進家門」為原則，發送時也會戴手套、口罩做好防護措施。

人安基金會桃園站長陳志偉說，將以中壢、桃園2站長年服務的510名街友關懷發送，透露礙於疫情，盡量不會找義工幫忙，改以2站站長相互支援，笑言人安本來就是「一人站長」，端午、中秋也都是獨自發送，但疫情壓縮時間，不諱言1天可能要送60至80人，會努力達標。

陳志偉強調，人安一年365天都在執行防飢防寒防病等8大服務，但一直以來都透過寒士吃飽等活動募款挹注一整年，也趁機向大眾宣傳服務內容，無奈今年活動停辦，募款至今不到過去一半，甚至連送禮到家都有困難，喊話希望善心民眾能挹注，讓街友度過好年。

(中時 )