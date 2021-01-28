新冠肺炎疫情屆滿1年，至今仍在世界各地延燒，全球累計確診人數飆破1億例，造成至少217萬人喪命，沒想到近來瑞典動物園裡的老虎也不幸染疫，此為該國首宗貓科動物感染個案，園方最終在不得已之下，只好對牠施以安樂死。
根據瑞典電視台《SVT》報導，位在瑞典西部城市布羅斯（Boras）一間動物園內， 17歲的雌性西伯利亞虎「納斯塔尼亞」染疫後，很快地就失去食慾，之後病情急速惡化，開始有神經及呼吸方面問題，園方於11日替納斯塔尼亞執行安樂死，隨後將採樣送往德國實驗室研究。
不僅如此，與納斯塔尼亞同籠生活的1隻雄性老虎，隨後也出現輕微病徵，園內還有2隻獅子也確診染疫。目前動物園有多名員工出現病徵，其中3人已確診，瑞典國家獸醫研究所流行病學家斯托爾（Karl Ståhl）推測，動物是被人類傳染，因為過去未曾有過貓科動物將病毒傳染給人類的報告。
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(中時新聞網)
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