一名人妻昨在臉書社團上抱怨，自己丈夫拒絕在過年回娘家時，包12萬的紅包給岳父母，讓她怒轟老公是豬腦袋不知變通，好心為老公著想卻被一口回絕，對此，律師林智群今反諷表示，「這個老婆的財務規劃真的很棒，老公要好好珍惜，別再放出來自由市場嘿！」

這名人妻日前在臉書社團「靠北老公2.0」上發文表示，老公12月薪水加上年終剛好12萬多，她希望老公回娘家時能特別有面子，因此她建議，「包給我爸媽的紅包，要每人6萬」，沒想到老公一口回絕，原PO認為老公明明有能力，卻還斤斤計較，「為你好、為你著想，卻為了紅包錢跟我吵架」，原PO說明她想替老公做足面子，讓他回娘家時連走路都有風，且包多一點是孝心的表現，沒想到卻被老公狠拒，讓原PO氣到直罵，「豬腦袋就是硬到不知變通」。

而林智群今在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上對此事件發表看法，若照這名人妻所說，12月薪水加上年終剛好12萬，全部包給岳父母，「那全家過年喝西北風嗎？這個不叫走路有風，而是痛風無法走路」。他建議，夫妻兩人包紅包只需包給自己父母即可，「婚姻裡面有一個東西可以丟掉，就是面子」。

他認為有多少錢做多少事，千萬不要打腫臉充胖子，最後更反諷地說，「這個老婆的財務規劃真的很棒，老公要好好珍惜，別再放出來自由市場嘿！」貼文發出後網友認同回覆，「千萬別離婚！這極品別放出來殘害社會」、「all in台積電也不會壓給岳父母」、「12萬全梭哈這老婆也是很有勇氣啦」、「建議老公不應認賠殺出，避免該女流落在外遺害世人XD」。

(中時新聞網)