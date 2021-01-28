世界衛生組織（WHO）的病毒追查小組在星期四結束了隔離，開始在武漢市進行實地的調查，以尋找導致新冠肺大流行的病毒來源。

美聯社報導，WHO人員到達大陸之後，先被要求完成檢疫14天，終於在星期四中午結束，他們於於離開檢疫旅館，登上遊覽車，他們可能是去另一家實際入住的旅館。而遊覽車司機也穿著全身白色防護服。研究人員戴上口罩。

大陸官方面對這場調查顯得特別低調，檢疫旅館拉起封鎖線，黃色的障礙物圍著主要出入口，使媒體無法訪問到這些人員。

不過，調查可能不會有結果，畢竟離疫情出現已過了一年。本月初，WHO前官員福田敬二警告，不要期望取得任何突破，他說「做出任何確切結論可能要花費數年的時間。」

他說：「疫情已經過去了一年多，大量的物理證據已經消失。人們的記憶是不精確的，許多地方的實際佈局，可能會與過去有所不同。」

他們可能會去許多初期病例相關地點，比如華南海鮮市場，以及在疫情爆發時就診過的研究機構和醫院。

這次調查行動不算順利，WHO與中國大陸發生了相當大的爭執，世衛組織還抱怨中國大陸花了太多時間才確定行程。

大陸官方媒體花了很多報導，試圖辯解新冠病毒是否在中國境內發生，不過目前大多數專家認為，病毒最初來自蝙蝠，蝙蝠可能是活動在中國西南地帶或東南亞的鄰近地區，後來先傳給另一種動物，再傳播給人類。

(中時新聞網)