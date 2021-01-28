由於陸企福建中鴻漁業去年11月中旬與巴布亞紐幾內亞(以下簡稱巴紐)簽署備忘錄，將投資2億美元(約台幣56.84億元)，在該國西部省首府達魯島(Daru)建設綜合多功能漁業工業園區，遭澳媒指這項投資案用意不單純，並稱大陸漁民根本都是民兵，漁船船隊具有艦隊性質，並暗示陸企此舉意在澳洲，因此也引發了巴紐的不滿，巴紐西部省省長托博伊·阿維·約托近日在個人社交帳號強調，「我國不會因此動搖」。

大陸《環球網》引述澳媒指出，陸企投資的綜合多功能漁業工業園項目位於巴紐西部，而巴紐西部省省長托博伊·阿維·約托近日公開批評澳洲，認為澳洲只想讓他們當自給自足的農民、漁民 ，而他還在個人社交帳號公開表示，「我國不會因此動搖」。

大陸《金十數據》報導，為何陸企與巴紐的合作項目會引起澳洲的注意？應與巴紐特殊的地理位置有關。根據公開資料顯示，巴紐位於太平洋南部，隸屬於大洋洲，同時又是印度和澳洲的「鄰居」，此次大陸企業投資的項目位於達魯島，僅距離澳洲本土200公里左右，而實際上，該項目只是大陸與巴紐達成的一項雙贏合作。

報導指出，從巴紐的利益需求來看，作為太平洋面積僅次於澳洲的島國，巴新擁有1.7萬公里海岸線、240萬平方公里水域面積，漁業資源十分豐富，周邊生存著1萬多種魚類，每年的魚類捕撈量超過80萬噸。但由於資金有限、技術落後，巴紐漁民只能進行簡單的初級加工，因此，該國漁業主要的利潤均掌握在發達國家手中。

因此，陸企與巴紐簽署的綜合多功能漁業工業園項目，正是一項漁業資源深加工項目，總價值高達2億美元，在該項目正式開展後，巴紐企業綜合開發利用本國漁業資源的能力將大大提升，以漁業捕撈和開發為經濟支柱產業的巴紐經濟也將得到發展。

從大陸的利益需求來看，一方面，隨著大陸經濟的突飛猛進，大陸企業實力的日益壯大，在經濟全球化背景下，陸企出海投資已是大勢所趨；另一方面，大陸也可藉此擴大海外進口魚類產品的管道，截至目前為止，已有多達77家巴紐企業的海捕產品獲得了大陸市場的「入場券」。

報導分析，至於澳洲對陸企投資項目有意見，可能會使原本就緊張的中澳貿易局勢加劇，因為澳洲當局一系列對大陸所採取的措施，導致中澳關係急劇惡化，雖然該國新任貿易部長丹·提恩（Dan Tehan）也致函大陸，希望能儘快解決相關貿易問題。但由於澳洲的示好只是單方面出於經濟利益考慮，而不是從根本上改善兩國關係出發，這也是澳洲仍「插手」陸企與巴紐合作的原因。

(中時新聞網)