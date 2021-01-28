聯準會（Fed）召開今年首次例會後一如預期按兵不動，重申低利率政策會一直實施到經濟全面復甦為止。Fed並警告，近幾個月經濟成長出現放緩，未來幾個月情勢也不容樂觀，當前第一要務則是盡快讓民眾接種疫苗。

在召開兩天的例會後，Fed決策委員一致通過維持既有的貨幣政策不變，即基準利率定在0到0.25％之間，每月購債額度為800億美元買美債，400億美元買房貸抵押債券。

Fed同時再度重申，低利率政策會一直實施到經濟全面復甦為止。之前Fed就已暗示，現行接近零的利率政策至少會維持到2023年，副主席卡拉瑞達（Richard Clarida）則表示，購債計畫料將展延到今年底。

Fed的會後聲明也坦言，企業聘雇與經濟成長近幾個月來呈現轉弱，特別是受疫情升溫影響最大的餐廳、飯店等產業。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上警告，經濟未來幾周與幾個月將持續低迷，一直到民眾普遍接種疫苗與政府紓困案刺激經濟持續復甦為止。

鮑爾表示，「我們離全面復甦還有很長一段距離，迄今因疫情關係還有900萬人沒有工作，這些失業人數與上次金融危機高峰時與經濟大蕭條期間差不多。」

Fed的會後聲明雖警告新冠病毒持續對經濟構成風險，但與上次例會的「疫情短期對經濟帶來下壓，中期前景構成風險」有所不同。

對此，鮑爾說明指出，聲明措詞調整是因為決策官員認為隨著疫苗擴大分配後，疫情對經濟造成的短期風險將會隨之下降。

不過，鮑爾特別強調，疫情依然是經濟的重大威脅，特別是變種新冠病毒可能產生的風險。

鮑爾表示，「我們抗疫尚未成功，對經濟而言當前最重要的事莫過於讓民眾接種疫苗。」

Fed上次召開例會時疫苗才剛核准使用，迄今總共已施打約2,500萬劑，鮑爾表示他已接種第一劑，拜登新政府則在加快疫苗的配送。

(工商 )