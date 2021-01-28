玉女龍千玉是媽寶？！自爆在家當沙發馬鈴薯

龍千玉28日與豪記唱片師弟妹唐儷、楊哲一起去逛街採買春聯，看到許多紅色飾品，3人直呼感受到過年喜氣洋洋氣氛，不過至今因為疫情升溫影響，他們都無法赴海外商演，龍千玉在海、內外的演出已取消約20場邀約，粗估少賺800萬元。

龍千玉近來推出新專輯《出嫁》，獲得好評，希望疫情趕緊過去，大家恢復正常生活，坦言自己現在最大的經濟收入來源是海外作秀，「疫情快點結束，我才有正常的收入」，並提到她以前都希望再一直賺錢買房、出國旅遊，現在體悟人生簡單過即可，她過往拚命工作，賺錢養家，曾手上共擁有9間房子，也靠著房屋買賣賺到上千萬元，但也在20年前因賣房虧200萬元，自嘲：「含淚出售。」

唐儷是知名的艋舺雞排創始老闆娘，表示去年因疫情影響，雖然大家減少外出群聚，但雞排外送生意逆勢成長，業績飆衝3倍，最高紀錄一天賣出近800片雞排，每日平均400多片雞排，每日營收約4萬元。

楊哲去年喜獲二兒子，卻因為疫情影響，活動邀約都被取消，加上先前投資開店失利，無奈賣出3千萬元的農地補貼，讓龍千玉笑虧他「富二代」，他澄清錢都在媽媽口袋裡，他之前開啟協槓人生，加入直播主行列，為自家的水果事業找生機，近來更賣起年貨、牛軋糖等，人氣頗旺，一個月賺30萬元。

(中時 )