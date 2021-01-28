許仁杰這次演唱蔡依林〈馬德里不思議〉。（民視提供）

電視劇《多情城市》小生許仁杰，搭檔許富凱及《台灣那麼旺》兩位冠軍小歌手洪尚捷、楊博智近日在《民視第一發發發》除夕特別節目舞蹈PK單元演出。首次參與的許仁杰自嘲紅色西裝太有年味，自拍給老婆看以後，還被問「要變魔術嗎」，讓他哭笑不得，他這次演唱蔡依林〈馬德里不思議〉，並帶上一點舞蹈，難得與小舞者一起表演鬥牛舞，耍起鬥牛紅布。

許仁杰表示過年會回高雄老家跟全家族圍爐，一起收看有自己演出的《民視第一發發發》，還笑稱全家都是他的忠實粉絲，親朋好友入戲太深，只要他現身，都會頻頻追問《多情城市》劇情，要他先劇透，還會給他很多劇情上的建議，讓他非常開心。

許仁杰過年帶著3個月大的兒子多米第一次回老家，笑稱準備當「曬嬰魔人」，還哀怨表示放自己照片粉絲都沒反應，但只要有兒子多米的照片，按讚人數總是高達7000多人，留言超熱烈，讓他直呼兒子人氣超旺，並感謝兒子帶財，讓他運勢也旺旺。

(中時 )