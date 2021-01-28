「物價一直漲，但薪水沒漲」道出不少民眾心聲，而從庶民百姓的便當價格中就可看出端倪。不過有網友指出，大家常嫌說100元的便當賣太貴，但麥當勞等速食餐廳的套餐售價動輒150元，為何卻能被大眾接受？近日引起熱議，網友也點出兩者的關鍵差異。

原PO在PTT發文點出，「買便當超過100就嫌貴，買麥當勞隨便就破150，大家卻可以接受。」貼文引起討論。更有一名網友也表示，以前套餐100元有找，現在卻改成主餐加價配套餐，明明價位漲幅很大，但大家好像都不反感。

對此，許多網友認為，便當店無法和速食餐廳相比，其中最大差別，就在於「品管」。網友指出，麥當勞用餐環境條件好、食材衛生有品管、有開發票，出事也找得到人負責，算下來成本自然高，是便當店無法比擬的。「食安+用餐環境，麥當勞對得起他的價錢！」、「麥當勞的油是乾淨的」、「麥當勞環境乾淨，食物乾淨。便當店？」、「付了錢買到品管跟衛生 有啥問題嗎」、「你麥當勞成本很高的...而且完全遵守勞基法」。

至於物價上漲，網友坦言，這是沒辦法的事情，由於基本薪資不斷上漲，人力成本自然提高，店家迫於政府規定，只能將成本轉嫁消費者。「10年前打工族時薪不到100，你確定要比？」另外，也有網友認為，只要是漲價多少都會反彈，「又不是天天吃麥當勞！」只是便當更貼近民眾每日飲食，相比之下，當然反彈更大。

(中時新聞網)