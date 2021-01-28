我在《財訊快報理財年鑑》上用了一個標題「貴上極反賤，賤下極反貴」，這個投資原理在進入二○二一年大家要格外重視，這話的意思是任何標的，漲多了就不好；反之，被殺得太賤，反而會顯得尊貴。

在投資市場，有許多投資名言，例如：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿希望中毀滅！」最經典的的是「人多的地方不要去」。把這些話串在一起，我們可以拿幾個範例來看，第一個就是台積電，去年十二月台積電的股價一直持穩在五○○元左右，到了最後一個交易日，拉升到五三○元，然後一鼓作氣急拉到六七九元，進入二○二一年又一口氣急拉到二八．一％，當沖比率上升，每日成交金額經常超過六○○億元，大盤交易量超過四千億，台積電當然扮演重要角色，而這正是過熱的訊號。

台積電股價急行軍，源頭是美國ＡＤＲ不停地大漲，元月二十五日TSMC ADR盤中一度大漲到一三五．四美元，市值拉升到七○二一．九億美元，突破七千億美元，這是驚人紀錄，源頭據傳是女版巴菲特的ＡＲＫ投資公司執行長Catherine Wood把台積電納入旗下ＥＴＦ投資組合核心持股，這一加碼，加速台積電漲勢，ＡＤＲ大漲，也拉動台積電大漲，而台積電大漲也拉動加權指數如同急行軍，本來加權指數在一萬四千點盤整，一下子越過一萬六千，最高來到一六二三八．四六，這下子市場的腎上腺激素上升，動盪幅度也加大。

台積電回檔被過度解讀

這兩天台積電ＡＤＲ從一三五．四美元殺回一二六．二五美元，市值從七○二一．九億美元略縮回六五六八．一七億美元，台積電股價從六七九跌回六一七元，市值縮水上兆台幣，大盤也往下修正五七九．六點。這兩天媒體喜歡以驚悚版面說外資把台股當提款機、股匯殺手，或「台積電逃命」等字眼，其實有很多是過度解讀。

台積電拉回這是好事，也把市場緊繃的心鬆弛一下，當市場把最績優的公司拿來當投機股炒，當沖客介入，這通常是投機力到頂的訊號，這種當沖四溢，就提醒大家要小心，像去年ＥＰＳ五○．六元的鈊象，這是超級績優股，元月二十二日成交三六四○張，當沖占一七○九張，二十五日成交四一五七張，當沖占二一五九張，這等於是成交量有一半是當沖創造出來的，當沖太頻繁，也會壓抑股價續漲的力道。

這種市場熱度高漲的現象，當沖是一個指標，像口罩股的恆大在股價跑到二一六元的路上，有一天當沖占了近九成，「天國一輝」在去年六月飆升的過程中，當沖也通常占了四成左右，近來最具代表性的是三檔貨櫃航運股，尤其是長榮、陽明在貨櫃運價大漲中，股價噴出大漲，長榮從十二．二拉升到四六．二元，陽明從七．五元漲到三二．一五元，這一段大漲也帶來市場狂熱追逐，到了高檔，當沖比率經常占五成以上，市場熱度急速上升，此時外資殺出，加上長榮有可轉債逾九○萬張籌碼倒出，股價便一下子跌了三成以上。

股價到了炒作末段，通常伴隨著成交量極度放大，然後當沖帽客湧入，此時也完全應驗了「人多不要去」的投資鐵則，市場熱度最高的時候，通常都是股價到頂的通知書，大家都還記得半年前合一的四七六．五元，現在股價跌破二○○元，那個時候大家天天追著新藥授權的消息，現在沒有人提了，中天從一五九．五元殺到年線也守不住，杏國從一五五元跌到三九．五五元，寶齡從一八一元跌下來，前面那個「一」不見了！大家都還記得瑞基的四三五元，普生的二七八元，金萬林的二○○元，如今這些創過天價的個股，股價都跌到大家沒有想到的價位。

這種市場極為狂熱的現象，其實是短線賣出的訊號，這個理論百年來一直被使用，身在其中的人，可以慢慢體會投資道理，進入二○二一年，我要跟大家談一個觀念，那就是股價到了高檔後，可以實現的價值，像台積電、貨櫃三雄、生技股、資產股都可以當成範例。

「人多不要去」投資鐵則

首先是台積電，去年第四季毛利率已拉升到五四％，單季淨利達一四七二．四億元，也就是單季ＥＰＳ五．五一元，那麼今年ＥＰＳ多少？配息會不會拉高？都是探索的焦點，假如今年單季ＥＰＳ從去年第四季的五．五一元起跳，那麼今年至少有二二元，如果反應三○倍本益比，六六○元是目標；如果ＥＰＳ從二二元往二五元邁進，目標價還可以再拉高。另外是台積電殖利率，如果維持季配息二．五元，那麼股價漲到六七九元，殖利率剩下一．四七％，而若美國十年期公債殖利率拉升到一．五％，台積電的投資價值就會顯得遜色，因此，台積電股價大漲後，配息會不會往上拉高，當然會影響股價，而台積電有ＥＰＳ、有殖利率可以算，大家可以算出合理價。（全文未完）

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先探投資週刊2128期

(中時新聞網)