路透引述北京政策消息人士稱，由於憂心債務上升、增加風險隱患，大陸2021年可能延續上年的作法，不設經濟增長目標。

報導稱，儘管2020年疫情肆虐，但在大陸官方積極應對和復甦提振下，大陸全年經濟仍增長了2.3％。兩位消息人士稱，政策制定者擔心將官方的雄心與明確的經濟增長目標掛鉤，可能鼓勵地方政府追求更高的經濟增長，這反過來會導致為了實現目標而使債務出現不健康的增長。

消息人士指出，倡議不設GDP目標的討論再度占據上風，另有決策官員暗示可透過就業及其他指標作為隱性目標，表示2021年「不會強調必須盡一切代價實現增長」。

事實上，中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿近日才公開建議，為避免加大地方債務等金融風險，應從2021年起應該永久性取消GDP增長目標，而將穩定就業和控制通貨膨脹作為宏觀政策最主要的目標。

華爾街見聞報導，馬駿是在出席「中國財富管理50人論壇」做上述表示。馬駿進一步解釋，若繼續採用GDP增長目標可能導致幾項問題，一是地方習慣性層層加碼，拉高地方的GDP目標，從而加大隱性債務的金融風險。二是部分地方政府可能出現虛報經濟增長速度的問題。

(工商 )