若四天內，富邦金控仍拿不到公平會的核准函，則公開收購日盛金控行動，應會再延長。金管會28日表示，至今為止仍未收到富邦金要延長公開收購的申報，但據相關規定，若未在2月1日公開收購期限前拿到公平會的併購核准，富邦金可以此正當理由，申報延長公開收購，但期間不得多於50天。

富邦金控自2020年1月22日到2021年2月1日間，要以每股13元公開收購日盛金控股票，證期局副局長蔡麗玲表示，此公開收購案有二個成就要點，一是收購股數至少達日盛金實收股份的50.1％，二就是要取得公平會同意併購日盛金。

蔡麗玲亦表示，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法，公開收購不得少於20天，不得多於50天，但若因天災、緊急事故或有正當理由，公開收購公司可以申報延長公開收購期間，但僅能延長一次、延長時間不得多於50天。

距離公開收購應賣截止日只剩下四天，即二個營業日，富邦金至今未取得公平會核准此併購案，蔡麗玲說：「這即可符合正當理由，富邦金是可以申請延長公開收購」，也就是說到2月1日收盤前，若公平會仍沒有核准此案，則富邦金即可申報並在重大訊息中公告，要延長收購日盛金的時間。

另外，銀行局副局長林志吉亦表示，針對日盛金控大股東建群投資最終受益人，在1月7日銀行局跟其中一位實質收益人，即陳銘達進行視訊，要求提供最終受益人的證明資料，目前陳銘達仍在陸續提供佐證資料中，銀行局亦持續就相關疑義，請建群投資的三位實質收益人說明中，至於上次說確診新冠肺炎的加拿大籍自然人，目前亦有透過會計師補充說明中，銀行局亦繼續要求要安排視訊會議。

(工商 )