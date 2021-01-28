朱孝天網路寵物節目《P-Pet》首集播出點閱率迅速破萬，他謙虛表示會再繼續努力做好每一集內容。他曾在錄影現場跟工作人員笑談自己的夢想，就是能當一呼喊動物就會圍過來的泰山，為了這個夢想, 除了工作時間外，很多時候都會找機會去協助流浪動物。去年疫情期間，朱孝天經歷愛犬KURI離世，KURI陪伴他將近12年，就像家人一樣親，再多不捨還是要送牠走完最後一程。

朱孝天的老婆韓雯雯近日回大連過農曆春節，孤身在台的朱孝天剛好把精力轉移到毛孩子身上，他主動加入節目製作團隊，除了每次錄影工作外，更跟團隊腦力激盪每周主題，常常有不同的會議要開、不同的單位要見，親力親為的他希望透過節目，呈現社會對於浪浪的各種議題。

朱孝天父愛噴發。（NNY network提供）

朱孝天隨團隊造訪中途之家「浪浪別哭」，希望透過探訪，讓領養人獲得更多正確資訊。透過店長介紹，綺拉的感人故事被更多人知道，綺拉原本是在南部某工廠放養的家犬，一次車禍意外，牠失去了左後腿，後來牠看顧的工廠又發生大火，失去整窩剛出生的小狗,，牠每天都會回到災後現場找尋自己的小狗，不肯離去，心理創傷加上外型缺陷，也讓牠成為待在店裡最久的浪浪，一直沒有人領養，朱孝天聽完流露憐憫之情，感受到綺拉長期處在不安的情緒，運用上課所學的寵物按摩手法、幫牠紓緩情緒，甚至發出豪語：「只要出現收養綺拉的好人家，我就到府教他幫狗狗按摩。」整個人父愛大噴發。

(中時 )