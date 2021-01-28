「台語天后」龍千玉日前推出全新專輯《出嫁》，因近日受疫情影響，許多宣傳活動紛紛延期。今(28日)她帶著師弟妹楊哲、唐儷一起到台北重慶北路上採買春聯。記者會上龍更自爆40年來賣9房進帳千萬。

玉女龍千玉是媽寶？！自爆在家當沙發馬鈴薯

身穿一襲黃色洋裝，龍千玉出席活動大方分享除了造型很重要之外，她更透露今年內在美會選穿「紅色」一掃陰霾求好運。許久未在台灣過年的龍表示，受到疫情影響，海外行程延期，不過可以藉這個機會，可以好好陪伴家人。龍千玉更加碼爆料自己其實是個媽寶，長期在外地工作與母親聚少離多，所以媽媽現在特別照顧她，也讓其他的兄弟姊妹非常羨慕。

龍千玉(中)帶著師弟妹楊哲(左)、唐儷(右)一起到台北重慶北路上採買春節裝飾。（圖／豪記唱片提供）

昔日忙於工作的龍千玉，把休息時間都留給了家人，媽媽曾告訴她，高雄的九曲橋有許多和爸爸當年的甜蜜回憶，所以她想利用年假帶著媽媽重回舊地，實現她的心願。龍千玉感性的說，到時她也會在港邊和亡父說話，告訴他自己有允諾與父親的約定，進演藝圈後不喝酒、不賭博、不亂交男友。

年關將近，受疫情嚴重影響，龍千玉坦言，海內外商演至少取消了20場，損失800萬酬勞，龍更透露，40年靠著手裡9間房買賣進帳千萬，不過也曾遇過買預售屋慘被騙的經驗，等房蓋好後才發現公設比佔近一半，讓她直呼以後不敢再買預售屋了。

（攝影剪輯、邱子軒）

(中時新聞網)