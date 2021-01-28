2021年新春開始，築間餐飲集團積極啟動全台大規模展店計畫，預計至今年4月底前，在新北、桃園、台中、彰化等區域再開設七家新店，包含主打個人鍋物的「築間幸福鍋物」兩家、以和牛鍋物放題著名的「有之和牛鍋物放題」四家，以及主打和牛燒肉放題的「本格和牛燒肉放題」一家。

其中，築間餐飲集團旗下主打和牛燒肉吃飽的新品牌「本格和牛燒肉放題」，繼2020年12月底台中大里店開幕後，每天人潮蜂擁而至。因此，築間餐飲28日宣布，「本格和牛燒肉放題」台中崇德店將於農曆年後正式開幕，搶攻台中燒肉吃到飽市場商機。

「本格和牛燒肉放題」台中崇德店坐落捷運文心崇德站周邊，該品牌主打千元以下享受三十種肉品吃到飽，針對開幕再祭出兩大專屬優惠。一為首8日享「4人同行88折」；二為揪好友吃肉活動 ，只要於官方粉絲專頁留言即可免費獲得「好友揪團券」，並於用餐時出示可享4人88折、最高6人78折的優惠。

此外，因應全台快速展店，築間餐飲集團預計農曆年後展開大規模的徵才活動，預計招募300人，薪資部分，服務人員薪資3萬至3.6萬元、儲備幹部3.8萬至4.4萬元、店長6萬元。

築間餐飲強調，在積極擴展事業版圖的同時，內部也進行組織調整以符合上市櫃要求，將目標瞄準資本市場邁進！

(工商 )