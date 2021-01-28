台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案，歷經一波三折在28日公開甄選，由「成豐倉儲裝卸公司」獲選，經評選小組評定為最優投資人，預計投資9億4800萬元，興建12座桶倉作為煤炭及一般散雜貨裝卸、暫存及發貨，預估年裝卸量約400萬噸，延宕5年多的案子終於塵埃落定。

台中港105號碼頭於2016年完工開始營運，即展開招商說明會，碼頭工人憂心台中港務分公司未規劃或提供公用碼頭，影響生計，且港務分公司公開甄選經營業者，又以煤炭裝卸儲轉業務為主，內容未保障現有碼頭工人權益，曾多次陳情及發動大規模抗爭。

台中港務分公司指出，2010年11月25日辦理第1階段資格審查，計有3家投資人遞件，經審查均為合格投資人，今日辦理第2階段綜合評選會議，該3家合格投資人均有出席，經評選小組評定「成豐倉儲裝卸股份有限公司」為最優投資人。

「成豐倉儲裝卸股份有限公司」由台中港、德隆、昆宏、海威等4家公司合資，預計投資9億4800萬元，興建12座桶倉作為煤炭及一般散雜貨裝卸、暫存及發貨，預估年裝卸量約400萬噸，創造約86名工作機會，並承諾優先雇用目前在港區從事散雜貨裝卸工會人員，有效衡平商港經營之整體效益。

台中港務分公司表示，「成豐倉儲裝卸股份有限公司」為降低逸散性散雜貨在碼頭岸肩船邊卸貨對環境之汙染，所有貨種原則優先以機械化一貫作業裝卸，符合現行國內外綠色港口的發展趨勢，有助於台中港綠色港埠推動，且亦提高西側港區煤炭及一般散雜貨等之裝卸服務水準，台中港將持續邁向專業永續發展之願景。

(中時 )