昔第一家庭御醫 黃芳彥因扁嫂車禍與陳水扁結緣（資料照片）

前新光醫院副院長黃芳彥今（28）日驚傳身亡，黃芳彥胞弟黃重諺位於台中的黃重彥診所也證實此事。

黃芳彥畢業於台大醫學系，之後前往新光醫院擔任醫療副院長，與前總統陳水扁一家私交甚篤，前第一夫人吳淑珍1985年車禍時送至台大醫院，當時的麻醉師就是黃芳彥。

當時陳水扁剛於台南縣長一役落敗，吳淑珍也在車禍中受傷，而吳芳彥在此時伸出援手，不僅擔任吳淑珍的物理治療師，吳淑珍手術後的復健工作，也由黃芳彥擔任物理治療師的妻子負責，兩家在過程中建立深刻情誼。

在1995年時，換吳芳彥家遭逢劇變，先是黃芳彥大兒子從美國返台時，在深夜因氣喘急性發作猝死，一年後罹患乳癌的太太也在撒手人寰，讓黃芳彥遭受不小的打擊，所幸扁家適時伸出援手，常邀黃芳彥一起吃飯、聚會，兩人也因此結為摯友。

陳水扁在2000時在總統大選一戰捲土重來，甚至讓沒有財經背景的黃芳彥擔任競選總部的財委會主委，展現他對黃芳彥的信任。之後陳水扁順利當上總統後，黃芳彥也順理成章加入總統醫療小組，還負責對外發言。

黃芳彥也曾在媒體訪問時透露將照顧扁家一輩子：「永遠啦，永遠，不管他們發生什麼事。」但後來陳水扁捲入弊案，據傳黃芳彥也曾幫扁珍藏匿大批珠寶及現金，之後檢方傳喚黃未到，之後就一直留在美國，不料今竟傳出憾事。

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(中時新聞網)