新加坡資產管理公司投資長劉易警告，全球半導體產業霸主的台積電就在大陸的家門口，不排除大陸恐會為台積電「武統台灣」的可能性。前民進黨立委林濁水對此認為，萬一台灣被統一後，台積電馬上斷鏈，對大陸有什麼好處，真是奇怪的專家。

新加坡資產管理公司「Reyl Singapore」投資長劉易（Daryl Liew）去年接受媒體訪問時表示，未來10年到15年，台灣將是美中兩強間的巨大衝突點。未來的戰爭不再是爭奪石油，而是掌控半導體技術。全球半導體產業霸主的台積電就在大陸的家門口，不排除大陸武統台灣的可能性。

林濁水28日在臉書貼文表示，半導體是未來關鍵！專家警告：大陸恐為台積電「武統台灣」。他直言，有沒有搞錯？真的懷璧其罪？一旦台灣被統一，台積電馬上名列實體清單，上游軟硬體設備，一齊斷鏈，步上中芯後麈。只是便宜了英特爾和三星，大陸有什麼好處。真是奇怪的專家，難道頭腦被藍化了嗎？

網友表示，「這種專家就電動打太多，以為點幾個步兵進駐廠房、找幾個村民圍在旁邊敲敲敲就有辦法恢復生產。」、「他的意思是要把台積電遷移美國。」但是也有網友認為，「大師說的才不會發生，因為商業利益大於一切。所以台灣被統，外國也不會制裁大陸，因為木已成舟，無力回天。」

半導體是未來關鍵！專家警告：中國恐為台積電「武統台灣」。 有沒有搞錯？真的懷璧其罪？ 一旦台灣被統，台積電馬上名列實體清單，上游軟硬體設備，一齊斷錬，步上中芯後麈。只是便宜了英特爾和三星，中國有什麼好處。 真是奇怪的專家，難道頭腦被藍化了嗎？ 由林濁水發佈於 2021年1月28日 星期四

(中時新聞網)