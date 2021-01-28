農曆春節將近，為照顧傷病退伍軍人，新北市中和區副區長薛景忠於今（28日）前往區內傷病退伍軍人府上探視。（中和區公所提供）

農曆春節將近，為照顧傷病退伍軍人，新北市中和區副區長薛景忠於今（28日）前往區內傷病退伍軍人府上探視，代表新北市長侯友宜祝賀他們春節快樂並贈送慰問禮盒。

薛景忠表示，中和區有13位傷病退伍軍人，都是在服義務役期間因公傷病，公所每年編列預算，於春節前親臨府上逐戶探視，致贈地方特產，其中全癱者1人、半癱者4人，一般傷殘者8人，平日都由家屬照料生活起居，經年累月備顯艱辛！目前政府除三節補助外，並鼓勵傷病退伍軍人申請替代役男生活協助，讓家屬有喘息的空間，本區有三位傷病退伍軍人提出申請，希望藉此能給予他們更妥善的幫助。

生活協助的替代役男蔡鋒毅表示，透過服役期間照顧傷病退伍軍人的過程中，深刻領悟到「助人為快樂之本」的內涵，日後更能以同理心對待身邊的每一個人！而這些役男種種的優異表現，除展現替代役男關懷弱勢、服務社會的精神外，也將替代役男熱心公益的一面，表露無遺！

農曆春節將近，為照顧傷病退伍軍人，新北市中和區副區長薛景忠於今（28日）前往區內傷病退伍軍人府上探視。（中和區公所提供）

農曆春節將近，為照顧傷病退伍軍人，新北市中和區副區長薛景忠於今（28日）前往區內傷病退伍軍人府上探視。（中和區公所提供）

(中時 )