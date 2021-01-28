農曆新年將至，中國信託銀行2月1日至5日推出線上交易「金喜優匯撒紅包」活動，包括黃金存摺定期（不）定額終身免手續費與天天搶888組換匯優惠，另新春開門營業日（2月17日）起各分行將贈送財富管理客戶發財金與發財水，數量有限、送完為止。

中國信託銀行提醒，民眾可在歲末年終之際重新檢視資產配置，展望今年市場預期美國聯邦準備會（Federal Reserve System，聯準會）接近零利率將持續至2023年，受到巨量貨幣、財政寬鬆政策與對美元的信任危機影響，預期美元在今年上半年仍偏弱，大宗商品價格上漲，通貨膨脹預期升高，實質利率仍有下行空間，負利率債券市場規模走升，對金價仍有買盤支撐，中信銀行表示，今年上半年黃金持正向展望，震盪拉回仍可留意，低利率環境下，除了布局外幣資產，也可以考慮配置黃金存摺。

為滿足民眾多元理財需求，中信銀行於2月1日至5日止，連續5日推出線上交易「金喜優匯撒紅包」活動，黃金存摺亦針對新設定之定期（不）定額交易，推出終身免手續費活動；換匯業務更推出天天搶888組換匯優惠活動，每日上午9時準時開搶，搶得民眾限當日下午3時 30分前於「Home Bank」APP或網路銀行，以新臺幣兌換14種指定外幣享匯差優惠，其中美元最佳減免4分、日圓最佳減免0.16分，活動詳情請上中信銀行官方網站www.ctbcbank.com查詢。

為歡慶新年好運到，中信銀行特地設計以「花開福臨」為主題的發財金、發財水，新春第一天開門營業日（2月17日起）贈送來行財富管理客戶，讓客戶在牛年皆能好運旺旺、財源滾滾，發財金與發財水數量有限，送完為止，詳情請洽中信銀行各分行。

由於電腦型彩券經銷商在農曆春節期間有大量現金存款及降低保管大額現金風險的需求，中信銀行將於大年初三（2月14日）上午9時至中午12時止，開放12家分行僅受理電腦型彩券經銷商現金回存作業（春節期間暫時不提供經銷商批售及新臺幣5,000元以下兌獎服務，亦不開放一般客戶交易業務），以便經銷商恢復額度可繼續銷售彩券，歡迎電腦型彩券經銷商多加利用。

(中時 )