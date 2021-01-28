109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開男一級預賽最後一階段，上季第四輔大今天又一次錯過提前晉級八強的機會，第4節一度5分領先已提前晉八的義守大學，卻被義守拉出12比0反撲攻勢，其中邱子軒含最後連得8分、單節飆10分，率隊76比70收下勝利。

上半場兩隊緊咬，交互領先最多5分，三節打完輔大58比56略佔優勢，末節義守邱子軒先助隊追平分數，隨後輔大王翊帆三分、切入連拿5分，63比58再領先，但義守又回敬攻勢，白曜誠「三分打」、劉承彥建功及射手蘇文儒三分彈，反以66比63超前，邱子軒再連拿4分，義守奠定7分領先保險，輔大雖不輕言放棄，可惜最後68秒攻到底線失誤，未能重新拉回氣勢，八強資格只能再等等。

輔大教練楊哲宜指出，又是決勝期、又輸在禁區卡位，儘管籃板總數39比38小贏，但全場被義守搶下20個進攻籃板，整整少了13個，二、三波攻勢成為輸贏分野。

義守教練謝玉娟說，球隊八強資格在手較沒壓力，但不能因此影響他隊，每場比賽還是得全力以赴，尤其球員要保持比賽感覺、提升團隊戰力。

球隊晉級複賽，讓邱子軒擁有爭取新人王的資格，他本季表現也不輸學長，今天22分、6籃板、4抄截，開季13場賽事11度得分上雙位數，其中5戰得超過20分，去年12月26日對台藝大更飆UBA生涯最高31分，迄今平均每場貢獻17.1分，與隊友呂威霆分列大會得分榜前兩名。

(中時 )