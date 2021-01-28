鑒於國內疫情恐有擴大之虞，農曆年假也將來到，南投縣政府建議宮廟暫緩辦大型活動，群聚活動也調整方式，縣內包括竹山鎮的克明宮、紫南宮供餐都改為外帶，以減少染疫風險。

投縣府疫情應變會議後，已通知縣內各大宮廟，過年前後大型活動斟酌舉辦，投縣府行文日月潭文武廟、竹山紫南宮等，減少群聚活動，如仍有年節活動，務必掌控參加者間的防疫距離，儘量縮小規模，活動前後接受衛生局輔導，以減少疫情風險。

對此，包括竹山紫南宮等大型廟宇，確定大年初一不發送招財錢母，也不提供熱食、薑茶，減少民眾群聚，部分活動則採取風險較低的舉辦方式，如紫南宮的元宵呷丁酒雖照辦，但為避免人群聚集，改發送冷凍雞肉調理包，民眾領回家料理享用；而位在竹山鎮的克明宮，每年初一的萬人平安餐雖然照發，但改為打包成一人一份供民眾外帶的方式，將民眾的接觸機率降到最低。克明宮主委楊非武強調，當天現場已經準備好口罩，要求所有排隊的民眾一定要遵守防疫措施。

南投縣衛生局提醒，還有兩周就是農曆春節，返台過年的民眾將增加，目前投縣內共有8家防疫旅館，可提供317間房間，供回台民眾登記入住，截至28日使用率約為5成，提醒民眾多加利用。

(中時 )