新北市中和區公所歲末關心獨居長者。（中和區公所提供）

時值歲末寒冬，新北市中和區公所27日上午10時，由區長賴俊達率隊，與廣濟福和宮游炎川董事長、南山福德宮游輝文總幹事及中和東區扶輪社柯有鵬社長聯袂致贈春節年菜、日常用品及春節禮金予獨居長者，寒冬中到府溫馨關懷送暖。

賴俊達表示，本次愛心佳餚親送到府服務，嘉惠本區130名列冊獨居長者，並讓中和區各界的關懷善心能不受疫情影響綿延不斷，於歲末寒冬之際傳遞愛的溫暖，感謝參與的宮廟及扶輪社挹注資源共襄盛舉，更特別向不畏寒冬及酷暑辛勞送餐的志工夥伴們致上謝意。

活動由財團法人廣濟宮、福和宮致贈每位長者春節禮金，南山福德宮贊助年菜餐費，國際扶輪3481地區中和東區扶輪社也率領中和扶輪社、中和福美扶輪社、中和及安扶輪社、台北及美扶輪社、耀東網路扶輪社、中和福益扶輪社等齊心參與本次愛心服務活動，捐贈每位長者日常生活用品，溫馨陪伴獨居長輩迎接金牛年。

寒冬送暖，中和有愛，各界對於獨居長輩的關懷不中斷。今年因應疫情，以愛心佳餚親送到府服務取代往年辦桌圍爐形式，各宮廟及社團拋磚引玉，致贈年菜、日用品、春節禮金等，公私協力一同傳遞愛與關懷，照顧厝邊的獨居長輩，讓長輩們皆能感受到社會關懷及溫馨的年節氣氛，開心過好年。

新北市中和區公所歲末關心獨居長者。（中和區公所提供）

新北市中和區公所歲末關心獨居長者。（中和區公所提供）

(中時 )