京劇名角李寶春（左）主演改編自威爾第同名歌劇的京劇版《弄臣》，詮釋父女情。（鄧博仁攝）

京劇名角李寶春日前因排戲時腳扭傷，被醫生告誡必須休養，無法演出武打戲碼，因此他取消部分演出行程，而今（29）日的新編京劇《弄臣》將如期登場。

演出在即卻遇上腳受傷，讓李寶春暫時無法分心受訪，辜公亮文教基金會執行長辜懷群表示，「這次他不能唱武戲，只能唱文戲，腳傷也需要休息一個月，他非常遵守醫生的叮嚀。」

《弄臣》和義大利作曲家威爾第的同名歌劇作，用的都是法國劇作家雨果的作品，故事描述專門替王公貴族尋找漂亮女性的弄臣小丑，有天自己的女兒，竟然愛上了他所服侍的公爵，送了許多女子到公爵手中，沒想到自己的女兒，會栽在公爵手上，因此他決定要拯救愛女。李寶春所演出的京劇版本，公爵變王爺，弄臣仍是弄臣，李寶春正是飾演弄臣角色。

值得一提的是，雖然是京劇，但卻可聽見部分唱段出現威爾第歌劇曲的旋律，辜懷群表示，這段音樂特別有亮點，「雖然只有短短的一句，讓觀眾朗朗上口，還有觀眾告訴我，他們聽完就會唱京劇了，沒想到是這句，很有意思。」

辜懷群表示，雨果原作和現代社會仍然有所連結，劇情走向是悲劇，「對抗命運時，強橫的人會唱歌，而且唱得很開心，苦命的人，則是會掙扎不過，會越來越辛苦。」演出將於1月29日在台北城市舞台登場。

(中時 )