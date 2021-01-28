國際漫畫界盛事法國安古蘭國際漫畫節，近日陸續公布另類漫畫獎、數位漫畫獎、新秀獎等獎項入圍名單。其中，由漫畫家奧斯卡發起的台灣圖像小說誌《Zigma》，就入選了另類漫畫獎，成為入選名單中唯三來自亞洲的作品代表之一。

奧斯卡表示，能入選安古蘭漫畫節獎項很開心，目前《Zigma》僅發行第一刊，原先的構想是能維持每半年發刊的步調經營2年，但因資金尚未到位，未來考慮將其調整為年刊，仍發行4本。全系列看來如紙上影集，第一刊如影集第一季，以4位創作者為主演，每一刊都會邀請不同客座創作者。

奧斯卡本名蔡文軒，畢業於台大資訊管理系，自2011年投入插畫創作，但他始終懷有漫畫夢，渴望以畫筆說出自己的故事。2019年歷經創作瓶頸、與合作夥伴的事業不順，反成為他提筆創作漫畫的動力，更將夢越作越大，決心於去年創立刊物，邀請manual＿for＿all、廖若凡和安這3位插畫家加上自己，為4位主要創作群。

奧斯卡認為，台灣可見相當多的插畫人才，但大眾所熟知的卻不出幾位，若不突破創作領域，便容易淪於被市場淘汰的命運。包含自己在內的團隊核心成員，全是第一次繪製介於傳統漫畫與繪本形式間的圖像小說，「可以不遵循漫畫分格技巧，對插畫家來說也較能掌握。」

安古蘭國際漫畫節是歐洲歷史最為悠久的漫畫展覽，與美國加州聖地牙哥漫畫節並稱為國際兩大漫畫節，每年吸引超過來自國際的40萬人潮共襄盛舉，更開設不同獎項，增添展覽可看性。

文化部於2012年開始組團參加安古蘭國際漫畫節，歷年召集台灣漫畫家及漫畫出版業者設立「台灣館」，打造台灣漫畫品牌。但今年因疫情變化，便無相關計畫。

近年來，台灣漫畫家均能在安古蘭漫畫節競賽中佔有一席之地，如去年數位漫畫競賽就有台灣創作者劉倩帆及水母蟲入選，《波音 Bo_ing 漫畫誌》、《熱帶季風》及《TAIWAN COMIX》也入圍另類漫畫獎。其中，劉倩帆更曾以《潛水》在2018年獲得安古蘭漫畫節數位漫畫競賽銀獎，成為台灣首度於安古蘭漫畫節獲獎的創作者。

(中時 )