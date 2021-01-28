因應今年情人節遇上春節，提早慶祝情人節，新光三越信義新天地看準台灣人平均一年吃掉近1.2萬公噸的巧克力商機，引進頂級巧克力品牌Vench、話題伴手PRESS BUTTER SAND快閃店進駐，並於A9限時快閃巧克力盛典「黑金市集」匯聚50大品牌替情人節暖身。

即日起至31日黑金市集，齊聚國內外超過50家得獎頂級巧克力、甜點、咖啡、酒飲品牌，包括世界巧克力大賽等比賽中榮獲200多面獎牌，使用全球最稀有的可可豆種 Arriba Nacional的「PACARI」、菲律賓單一產區頂級巧克力「Theo&Philo」及「Auro Chocolate」、LV城市指南（Louis Vuitton City Guide）唯一推薦巧克力品牌「畬室」以及其主理人也到現場。

還有席捲ICA世界巧克力大賽多項大獎的「拾米屋」、產區選擇最豐富的Bean to Bar巧克力店家「九日風」、在世界巧克力大賽ICA上囊括八個金銀牌與特別獎，是目前震驚國際、完美打破並重塑「茶、巧克力、咖啡」既有概念奇想的「COFE」，以及去年12月甫獲得英國皇家學院巧克力大賽的「CACAI CACAO」等。

除了巧克力外，更有米其林主廚甜點「TART TAIPEI」手工酥塔首次出攤、2020年被外媒評價全台最棒的20家咖啡廳「mojocoffee」、「coffee stopover」也到現場提供「飲品中的黑金」，為了讓味覺感受更多美味，大稻埕知名酒吧「發琴吧」、甜點排隊名店「珠寶盒法式點心坊」、「吳一無二甜點」也帶來風味飲品、美食等。

無法出國也能買巧克力，台北信義新天地集結超過100款巧克力，從熟悉的比利時巧克力GODIVA、半島巧克力到法式浪漫的MAXIMXS等一應俱全，且包括A9 PAUL、A11 GB鮮釀餐廳等配合推出巧克力風味甜點等，提供消費者在春節期間亦能體驗情人節的儀式感。

(工商 )