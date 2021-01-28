醫美股添生力軍，晶鑽（6815）29日登錄興櫃，參考價30元。總經理暨研發長謝佳憲表示，正積極建構全方位醫美產業供應的營運模式拓展市場，最具潛力的提美拉線材，已銷售至國內各大醫美診所，且已進入FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。

創立於2014年的晶鑽，主要從事醫療器材、保養品之研發、製造及銷售，亦提供醫療設備之租賃、醫美管理顧問相關服務等。有鑑於未來全球醫美市場持續擴張，非手術市場將從肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉皮的階段，進展到音波及線雕拉提的階段，因此，晶鑽也積極跨足此領域。

該公司開發的「MIRACLE THREAD提美拉線材」是台灣第一個自主研發的線雕線材，由曾任皮膚科醫師的謝佳憲開發仍產品，2018年取得TFDA醫療器材許可證，是台灣第二等級醫材，該產品已於台灣、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞等國註冊專利，另已進入FDA臨床試驗階段，預計最快2023年可於海外地區上市。

謝佳憲指出，由於前期教育訓練和市場推廣時間較長，目前線材僅占營收11％，去年8月前每月平均銷售8,000條線材，但11月開始後，每月銷售平均1萬條以上，預期該產品將是2021年的大成長動能。

另外，「UTIMS音波治療儀」具臉部拉提緊緻效果，是晶鑽生醫自韓國原廠KORUST取得台灣獨家代理之醫療器材，擁有專利中空探頭，可以直接穿透皮膚表層達到筋膜層，減少皮膚表層灼熱、紅腫、燙傷狀況，大幅提升安全性，目前晶鑽生醫也在申請身體用探頭，兼具溶脂效果，瞄準瘦身市場。

至於營收占比36％的「S+DIAMOND鑽美姬保養品」，晶鑽也於2019～2020年進軍寶雅及屈臣氏連鎖藥妝通路，全台共計約600家銷售據點，2020年8月打造品牌旗艦館。

(工商 )