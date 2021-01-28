位在水里鄉的濁水溪永興橋下游河段，目前正值水利署疏濬工程，行政院中部聯合服務中心接獲水里鄉民眾陳情，工程未考慮在地水文，雨季時濁水溪水流豐沛，下游的永豐村恐有被河水倒灌衝擊的危險。中服中心執行長蔡培慧28日會同水利署至永興橋周邊會勘，和在地村民討論解方。

水里鄉永豐村村長陳韋帆說，河川局在濁水溪永興橋下游河段的工程，未考慮到當地水流的特性，他們認為疏濬務必順著水流開挖，不要強硬更改河道，才能保障永豐村當地100多戶居民生命財產的安全。

水利署河川局四河局局長李友平表示，永興橋是濁水溪必經之地，河床較窄，民眾擔心大水來時會衝破護欄。民眾顧慮的河流護岸安全及水系流向，四河局從善如流，盡力保障周邊居民的權益。但民眾所提到的水流往永興村流向調整一事，要再與縣府溝通。

蔡培慧表示， 疏濬作業施工期間，水里鄉的地方人士陳情，雖然去年雨水較少，但極端氣候造成急降雨、強降雨的現象愈來愈顯著，民眾生命財產安全最重要，今天她會同李局長會勘，承諾要在永興橋下游左、右兩岸的河床運輸便道強化拋石，達到雙重保護人車安全。其次，民眾期盼挖深河道並適度導引水系流向，也獲得四河局同意，承諾在今年汛期前就會完工。

(中時 )