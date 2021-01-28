美股3大指數周三(27日)受到美國聯準會(Fed)將公布今年首次利率決策會議報告，以及疫情封鎖措施、美國新任總統拜登擬推動的1.9兆美元經濟刺激法案的不確定性，創下各超過2%的跌幅，災情甚至蔓延至亞股，歐股28日早盤跌幅一度超過2%，吐回2021年所有漲勢，科技巨頭盤前股價也下跌。

截至台灣時間晚間8點35分，STOXX 600 指數跌勢收斂，下跌2.14點或0.53%、暫報400.84點。英股富時100指數下跌51.92 點或0.79%、暫報6,515.45點；德股下跌72.76點或0.53%、暫報13547.70點；法股則是上漲3.24點或0.06%、暫報5462.86點。

美國4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及谷歌盤前股價均下挫，跌幅分別為2.03%、0.70%、0.051%、0.92%。電動車大廠特斯拉盤前股價也下跌4.53%。

從產業來看，歐股科技股板塊從年初創下的10年高點回落，汽車產業板塊也下跌一度超過2%。德國政府擬英國、巴西等國遊客發出入境禁令，英國首相強生也表示，將對全境封鎖措施延長3個月以上，以防新冠肺炎疫情擴散。

美國約翰霍普金斯大學數據顯示，截至台灣時間28日上午7點，全球有超過217萬237人感染新冠肺炎因此死亡，超過1億70萬人確診新冠肺炎。

至於蘋果、臉書27日盤後給出的財報好壞參半，特斯拉給去去年第四季的財報，雖然交車數逼近預期，營收也略好預期，但獲利表現卻因為該季售價較先前降低11%限制，但自由現金流則是較去年同期翻倍。投資人受到各方情緒影響下，27日美股全面大跌，科技巨頭跌勢更是悽慘。

(中時新聞網)