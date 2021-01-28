政府出手打炒房，銀行加速清案。銀行局28日公布，2020年12月底國銀房貸餘額首度突破8兆元，達8兆175億元，建築融資餘額則達2兆7,911億元，亦創新高。單月國銀房貸與建築融資增加1,434億元，應創單月淨增加金額的新高，銀行局表示，應該是新政策後，銀行加速核給已受理的申貸案。

為抑制炒房，中央銀行在2020年12月7日祭出新的信用管制措施，即對公司法人購置不動產、自然人購置第三戶、購地貸款及餘屋貸款，管制貸款成數及寬限期；金管會在12月15日針對銀行建築融資占其總放款比重，若超過同業平均的8.62％，即要列管，即針對銀行土建融進行集中度管制。

但政府出手管炒房，銀行去年12月單月房貸與土建融新增放款反而飆高，單月增加1,434億元，應是歷來單月增貸金額的新高，銀行局副局長林志吉分析，應是政府新措施上路，但不溯及政策宣布前銀行已受理的申貸案，所以銀行有可能是加速核貸，避免法規適用有爭議，林志吉表示，政策的有效性仍待持續觀察今年各月的房貸及建築融資金額變化。

同時銀行局亦公布，國銀房貸餘額已破8兆元，2020年12月底房貸逾放金額為98億元，逾放比0.12％，應是續創歷史新低，且遠低於銀行整體逾放比，至於建築融資逾放金額去年12月底有42億元，逾放比0.15％，是在去年10月升高到0.23％後，第四季有略降，但仍比上半年0.1％左右的逾放比要高。

銀行資金過剩，房貸及建築融資因有抵押品，銀行債權相對可確保，因此放款金額都是穩定增加，但從2020年8月開始，核貸金額明顯升溫，9月到12月，每月國銀房貸加計建築融資增加金額都超過千億元，成為國銀放款增加的主力，甚至可能超過當月放款增加金額（企金可能還款）。

也因為資金大量湧向不動產，因此政府出手打炒房，央行及金管會在去年12月出手，而國銀也加速清案，到去年底房貸加計建築融資貸款餘額達10兆8,086億元，續創歷史新高。

(工商 )