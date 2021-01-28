涉嫌2008年國務機要費洗錢案，潛逃至美國的前新光醫院副院長、陳水扁家親信黃芳彥，驚傳於美國加州過世，且陳屍車內多日，車上還搜出酒及安眠藥；目前弟弟黃重彥已證實死訊，針對外界指出黃芳彥是舉槍自盡，黃重彥則澄清，現場並沒有發現槍枝，而詳細情況仍有待北檢向美方釐清。

黃芳彥是國內心臟麻醉手術方面權威，1985年陳水扁的妻子吳淑珍車禍送到台大醫院開刀，當時的麻醉醫師就是黃芳彥，包括吳淑珍在手術後的復健工作，也是由黃芳彥擔任物理治療師的妻子負責；陳水扁2000年參選總統時，找來沒有財經背景的黃芳彥，擔任競選總部的財委會主委，看得出他對黃芳彥的信任，陳水扁在順利當選總統後，黃芳彥也加入總統醫療小組，負責對外發言。

扁案爆發後，黃芳彥因涉嫌幫忙吳淑珍藏匿裸鑽，遭到檢方發布通緝25年，他於2008年11月潛逃加州爾灣與兒子一起生活，黃芳彥住的公寓位在高級社區裡頭，由於出入該地區的華人較多，黃芳彥不時就被人爆料喝紅酒、開名車，生活似乎過得非常安逸；先前曾傳出黃芳彥想回到台灣，甚至出大錢金援蔡英文競選總統，不過這說法隨後就被他本人反駁。

直到2018年底爆發「貴婦奈奈」蘇陳端吸金10億元，她與丈夫黃博健、公公黃立雄捲款潛逃到海外，從此人間蒸發，有說法指出連黃芳彥都被遊說投資了100萬美元（約新台幣2,800萬元），不久後又有人向媒體爆料，黃芳彥與黃立雄一起喝下午茶，並且提供了張照片佐證，這也讓外界質疑，黃芳彥接應了貴婦奈奈一家人。

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(中時新聞網)