高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日進行，剩下不到10天的時間，雙方都在做最後衝刺，而對於這場罷免案，資深媒體人黃暐瀚就進行預測，他從鳳山地區的選民結構以及民進黨與黃捷所決定的迎戰策略分析，他認為這次黃捷的罷免案「八成不過」。

黃暐瀚今(27)日在臉書發文指出，鳳山地區本身的選民結構就是「綠大於藍」，而且蔡總統兩度下令要全力救援黃捷度過罷免難關，綠營也決定將這場罷免設定為「正面對決」，這些都將影響罷免案的結果，而黃暐瀚認為，這次黃捷的罷免案，「八成不會過」。

黃暐瀚指出，「不過」又分成兩種，一是罷免票未達標（這叫動能不足），而另外一種則是罷免票達標，但反對罷免票，卻更高（代表反制力量有效）；這兩種結果對未來各地的罷免恐怕將出現不同的影響。

黃暐瀚認為，如果罷免失敗是因為罷免票未達標，那即使鳳山不成，後續其他的罷免案也將「因地而異」，未必跟著失敗，譬如台中二選區的3Q哥。

若失敗是是因為「反對票」衝高，超過罷免門檻，甚至衝到10萬票！黃暐瀚表示，那就證明蔡總統與民進黨的反制動員有效，而目前藍營所推動的「割萊委」計畫，目標都是「綠大於藍」的地區，黃捷能救，別的綠委一樣能救，反制票若有10萬，黃捷之後，將無任何萊委需要擔心。

但罷免團體也不用悲觀，黃暐瀚指出，「八成不過，還有兩成會過」，只要最後黃捷罷免案一旦過關，台中陳柏惟基本上就算已經掰掰。但現在黃暐瀚更關注的則是「反對罷免」的票數，這比罷免票數，更具參考價值。

(中時新聞網)