演藝圈有不少藝人結婚生子後，小孩長大成為知名星二代，年齡相仿也容易成為好朋友一起長大，王菲和李亞鵬的女兒李嫣跟汪峰大女兒小蘋果（汪曼熙）就是出了名的好閨密；近期李嫣和小蘋果替好友慶生，兩人罕見同框外，還甘願做配角當閨密的「保安」，看出一群姊妹淘之間感情真的好。

最近李嫣和小蘋果的姊妹淘生日，一群好友們聚在一起慶生，壽星閨密也在社群平台公開大家的合照，還透露當天主題「女明星和最寶貝的保安們」；大合照中，看到站在最中間的是壽星，李嫣和小蘋果都站在旁邊，甘願當閨密的配角。

照片中上方紅圈是李嫣，下方紅圈是汪峰女兒小蘋果。(圖/ 摘自微博)

兩名演藝圈頂級星二代一起替閨密慶生，當天還當起壽星的「保全」。(圖/ 摘自微博)

網友也注意到閨密們之間的互動，對話內容都能看出她們感情真的很好，而且照片中不難發現這群閨密個個都是小美女；另外不少人也稱讚兩個星二代，她們不搶著當主角，只在一旁陪著閨密，顯得特別大方怡人。

王菲和李亞鵬離婚後，14歲的女兒李嫣外型相當受關注，每次有新照片都引起討論，像是打扮太早熟或被質疑炫富等；小蘋果是汪峰和女模葛薈婕在2005年生下的女兒，兩人沒有結婚，所以小蘋果從出生到現在一舉一動話題不斷。

不少網友也紛紛表示，「小美女的朋友也是小美女」、「能跟她們當朋友也太幸運了吧」、「李嫣和小蘋果都越來越成熟了呢」、「李嫣有媽媽的韻味」、「好奇小蘋果和章子怡相處得怎樣」。

(中時新聞網)