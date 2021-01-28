警專校長鍾國文於27日專程來到中和分局訪視實習的警專38期學生並舉行座談會。（中和警分局提供）

警專校長鍾國文於27日專程來到中和分局訪視實習的警專38期學生並舉行座談會。（中和警分局提供）

警專校長鍾國文於27日上午特率該校教務處湯慧芬主任、行政科馬心韻主任、交通科黃清德主任、刑事科呂明都主任、科偵科張榮吉主任、行政科王旭昇教官、教務處陳麗文組長、黃立言組員、陳育寬區隊長等一行人，專程來到中和分局訪視實習的警專38期學生並舉行座談會，由分局長李建廣親自接待，促成學生與校長心得交流相見歡。

鍾校長除關心實習同學實習狀況外，也請同學輕鬆學習，以閒話家常方式與實習生做交流意見，並與學生分享外勤的工作經驗，與一般大學生不同的是，警專生於畢業後馬上面臨社會上的形形色色，應好好運用實習的機會，深入了解外勤工作可能接觸到的人、事、物，將此外勤實習的經驗吸收，轉化未來即將踏入職場的能量。

在實習經驗分享過程中，同學們陸續分享勤務中處理各類案件等心得，而同學們除了學習外勤學長們執勤的技巧外，更讓學生感受到學長、姊們的智慧與高EQ；而面對日異月新的科技時代，外勤使用的各項E化系統也讓學生們驚嘆連連，不同於學校的授課，在指導員的指導下現場操作，更讓學生們有不一樣的經驗。

李建廣則相當重視警專38期同學們實習情形，在本次實習學生報到後，已利用時間多次至各派出所關心同學們生活與服勤之情形，並希望同學們如遇有任何問題一定要發問與學習。

(中時 )