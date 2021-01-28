男團C.T.O成員仕偉、宇慶、薛恩與振緯近日錄民視《娛樂超skr》，C.T.O先前受韓國電視台MBC之邀，赴韓錄製《C.T.O韓國出道全記錄》，15日起每周五已在《娛樂百分百》」推出，光榮紀錄讓他們一出道就備受矚目，沒想到YouTube影片一上架，鐵粉就來留言：「居然在民視看到韓團。」讓主持人阿甘與小路笑說：「我們年輕活潑又多元化好嗎？」

C.T.O從韓國回台歷經14天隔離，薛恩自我訓練拍了許多帥照，宇慶體重管理瘦了5公斤，吃素的仕偉忍耐力驚人，素食隔離餐吃了14天的生菜沙拉，被問「是不是想瘦」？他嚇到直呼：「我不想再瘦了。」最爆笑的是振緯，他想在隔離期間寫歌，還付了超重費，扛錄音器材回來，沒想到14天只寫了「2個8」。

小路、阿甘與他們分隊做pizza，過程不能說出「你、我、他」，輸家要吃主持人特製的「地獄pizza」，過程非常逗趣，C.T.O成員抓錯超厲害。

(中時 )