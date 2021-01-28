涉前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，陳水扁兒子、高雄市議員陳致中表示，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，聽到消息後感到震驚、遺憾。

黃芳彥在台中市擔任開業醫師的弟弟黃重彥表示，上午是透過姪子電話告知失蹤多日的哥哥，已身亡在自己的車子上，而黃芳彥的太太及大兒子都已在美國過世，目前還有一名兒子在美國，所以後事將由姪子負責處理，而在台的親人，因為疫情關係，不會到美國去。

因涉案滯美國多年的黃芳彥是否曾想要回台，黃重彥指出，他最後一次與哥哥見面是於2019年1月在美國，據他所知，黃芳彥已在美國開始新生活，所以並沒有想要再回台，因為回台後，生活落差將會很大，已完全適應美國的生活。

對於陳水扁夫婦，黃重彥指出，哥哥心中還是很感謝扁夫婦，畢竟以一名醫師可以權傾一時，這一切都要感謝扁夫婦。

陳致中獲知黃芳彥在美國身亡消息後表示，母親吳淑珍於民國74年車禍後到台大醫院手術，結識麻醉醫師黃芳彥及其太太物理治療師，後來因為復健等原因，持續有互動；不過，黃芳彥赴美國後，雙方久未聯絡，並不了解黃芳彥的近況。

陳致中說，聽到消息後感到震驚、遺憾，祈願黃芳彥安息，家屬節哀順變。

(中央社)