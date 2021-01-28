農曆春節將至，每年坊間總會掀一波刮刮樂、彩券風潮，民眾搶著試試手氣，看有沒有受到財神眷顧。資深彩券行老闆黃有忠分享過去刮刮樂百萬得主的中獎秘辛，買完刮刮樂記得「先不要刮」。

根據《三立新聞網》報導，開業近40年、開出台彩20次頭獎的飛來發老闆黃有忠表示，經他的多年觀察，刮刮樂要中獎仍以運氣成分為主。不過，數位刮刮樂百萬得主私下向他透露，購買前後一定會去知名、香火鼎盛的廟裡拜拜，祈求神明開運。

特別的是，部分民眾不會買完後馬上刮出，大多會先回自家神明桌拜完再刮。黃有忠另外分享，刮刮號選號也有玄機，雖然中獎機率隨機，但「2、6、8、9」卻是彩迷心中的熱門數字。因為數字2有和台語「利」字的諧音；數字6則代表「六六大順」；數字8代表「發」；數字9又帶有「長久」的含義。

至於現在有民眾會一次購買整本刮刮樂，以避免錯失大獎。對此，台彩指出，每期刮刮樂獎項分配均為隨機分布，單用一本或一張刮刮樂來計算中獎率並不客觀，呼籲大家在購買前應量力而為，勿過度投注。

(中時新聞網)