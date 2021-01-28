俄羅斯這幾年極力推銷「鎧甲S」(Pantsir S1)野戰防空系統，也取得不錯的外銷成績。不過美國可能已經取得一套，美國必然會拆解與研究，分析這型防空系統的優劣與如何破解。

防衛世界(DefenseWorld)報導，據說，這套「鎧甲S」原本屬於利比亞的叛軍部隊-哈夫塔爾(Khalifa Belqasim Haftar)的部隊。哈夫塔爾是前任的利比亞陸軍元帥，他因不滿的黎波里政府的選舉結果，在2019年舉起叛旗，自稱「利比亞國民軍」(LNA)元帥，從班加西起兵攻打的黎波里的利比亞全國協議政府（GNA）。

LNA在初期攻勢猛烈，曾進逼到的黎波里週邊，但是最近一年屢遭反擊，總是拿不下首都。曾經有新聞傳出哈夫塔爾中風住院，甚至已經病逝的說法，不過沒有得到證實，雙方仍在僵持中。

特別要說明的是，俄羅斯是表態支持LNA部隊，美國偵察衛星曾拍攝到，Su-35 、Su-34、MiG-29多種戰機抵達哈夫塔爾控制區，因此LNA部隊取得「鎧甲S」也是順理成章的事。

英國《泰晤士報》上周四報導，一架載有「鎧甲S」的美國空軍C-17A「全球霸王3式」( Globemaster III)運輸機從的黎波里西部的祖瓦拉國際機場(Zuwarah IAP)起飛，飛抵德國的拉施泰因空軍基地(Ramstein AFB)。

目前尚不清楚這套系統的來源，可能是LNA部隊曾試圖攻打瓦提耶空軍基地（Al-Watiya airbase），結果失敗，當LNA部隊撤走時，GNA聯合部隊在追擊時俘獲了這具「鎧甲S」。

據報導，「鎧甲S」所配備的「57E」防空飛彈，最大射程約為20公里，另有2門30公釐口徑2A38M快砲，能打擊低空近距離威脅。

不過，俄羅斯出口的「鎧甲S」，可能已拔除敵我識別資料庫（IFF），所以美國不一定會因此得知所有俄羅斯空軍戰機的敵我識別應答代碼，因此俄羅斯官員說，即使美國取得，情報價值也是相當有限的。

然而，美國仍然可以知道「鎧甲S」的材料，電路系統、雷達模式，並以此制定對策。

(中時新聞網)