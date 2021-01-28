涉及前總統陳水扁一家弊案，而被依洗錢罪通緝的新光醫院前副院長黃芳彥，傳出在美國加州逝世；據黃芳彥在台中開診所的弟弟黃重彥表示，上午接獲侄子電話通知死訊，外傳他是舉槍輕生，但黃重彥指出，車內不知道有沒有槍械，因此仍有待釐清，不過黃重彥表示，哥哥2008年赴美後的確買了一把槍，據說是預防FBI若要上門抓他，黃芳彥就打算「拚了」！

黃重彥曝照透露黃芳彥在美國很好不可能自殺。 （圖／報系資料照）

黃重彥向《蘋果日報》透露，哥哥生前在洛杉磯有很多朋友，活動也很多，常相約去打高球，生活相當愜意，黃重彥一年多前赴美探視過他，當時黃芳彥的狀況還不錯，他在23日時，還傳了關於疫情的新聞連結、還有馬英九當年下令封和平醫院給黃重彥太太，24日還和友人互傳line訊息。

過程中，黃重彥展示許多哥哥的生活照，包括居家、球場，其中還有一位比他年輕許多的女子合照；黃重彥還指出，據姪子透露，黃芳彥是獨居，因為失蹤3、4天都找不到人，所以報警，也到各大醫院通報，後來才發現死在自家停車場，人就躺在駕駛座上，不過侄兒在電話中很悲傷，他也未多作詢問相關的細節。

黃重彥認為，哥哥的近況看起來很好，沒有聽說過想輕生或想不開的念頭，懷疑是他已經74歲、加上有晚間小酌的習慣，導致心因性猝死，至於確切的死因還需進一步查證。

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(中時新聞網)