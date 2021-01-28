「台股只要TMD繼續漲，就安啦！」法人笑說，在這裡可不是爆粗口，根據
《財訊》雙週刊報導，所謂的TMD，指的是台積電（TSMC）、聯發科（Mediatek）及台達電（Delta）的縮寫。2020年，台股能夠這麼強，靠著就是這3大權值股的功勞；這3檔個股發威的功力之強，甚至讓國罵翻身變成正面的恭維。
根據《財訊》報導，原本台股行情上演的是「一個人的武林」，只有一檔台積電在演獨腳戲，市值規模一路暴漲成為全球前10大企業。後來在台積電外溢效果下，凸顯台灣半導體產業重要地位，進而帶動其他晶圓廠股價重返榮耀。聯發科也因「去美化」題材激勵，全球手機晶片市占上升至31%，擊退高通成為全球龍頭，被外資調高目標價上看千元，股價飆漲。
台達電則是搭上電動車旋風，《財訊》報導指出，2021年1月中旬市值已越過新台幣7500億元大關。長期以來，台達電就是模範生，外資持股超過7成，這一次更在贏者全拿的產業優勢下，重獲法人青睞。
有了台積電、聯發科、台達電飆漲帶動，台股從一個人的武林，變成TMD領軍，更顯活潑健康。也難怪股民聽到TMD 3個字，是讚美而非負面意義了。
文章來源：財訊
(中時新聞網)
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