農曆過年將至，家家戶戶充斥歡樂的過年氣氛。送舊歲，迎新春，當然少不了開運年菜、應景零嘴、香醇美酒，大啖朵頤，滿足口腹之慾；然而年長者們脆弱的胃腸可受不了這樣的「厚待」，總在年節時抱怨「胃糟糟」、腹脹、便秘、胃痛等腸胃不適，甚至引發膽囊、胰臟發炎。台北慈濟醫院胃腸肝膽科陳至翔醫師提醒，「老人家腸胃功能不如年輕人，若年節飲食不忌口，不僅可能使慢性病失控，也會造成腸胃負擔。」

每年春節連假過後，門診總會增加許多胃腸不適就診的案例，其中又以老年人居多。陳至翔醫師表示，「隨著老化，腸胃系統也跟著退化，不只腸胃蠕動速度變慢，胃酸分泌量也跟著降低，食物進到胃中到排空，所需的時間約是青壯年的2倍。」雖然平時長者們有相對規律的生活作息及飲食習慣，但農曆春節美食當前，再加上家人團聚、氣氛歡樂，多會有「難得過節，久久一次無妨」的僥倖心態；然而，突然混亂的作息及飲食習慣，容易引起各種腸胃疾病，加之牙口不好，影響咀嚼能力，食物常未完全咬碎就進到胃中，若吃入過多油膩、粗纖維等不易消化的食物，更會加重消化不良。

此外，年節期間民眾常一次購入大量食材、煮一大桌菜，有時候一餐吃不完，會隔餐甚或隔天再加熱食用，但食材不新鮮或食物保存不當易孳生細菌，長者們的抵抗力及免疫力較差，很可能因此而食物中毒或罹患急性腸胃炎，嚴重者，亦可能引起全身性的感染。

根據衛福部健保署統計，2019年春節期間急診十大疾病中，腸胃炎排行第一，有四萬四千多人次，春節後七天內，腸胃炎的門急診量更高達28萬多人次。陳至翔醫師進一步指出，腸胃系統除了食道、胃、小腸、大腸外，也包含了肝、膽、胰臟、脾臟。油膩的年菜，不只可能引發長輩們腸胃不適，也會刺激膽囊收縮分泌膽汁，提高膽囊炎、胰臟炎發生的機率，故亦不乏因膽囊或胰臟不堪負荷而發炎掛急診的老病人。

為了能安心、健康過好年，陳至翔醫師提醒長者們，用餐時應少量多餐，並避免暴飲暴食，使胃塞入大量食物而過度膨脹，影響消化；衛生方面，需注意食材新鮮及菜餚保鮮；烹調方式，可以清蒸、水煮，代替油炸；年糕、發糕等不易消化，淺嘗即可，不宜過量。另外，陳至翔醫師也鼓勵長者們多起身活動筋骨，並攝取蔬菜水果等含纖維質食物，幫助腸胃蠕動及排便。歡喜慶新春時，也需維持規律生活作息及飲食習慣，注重腸胃保健，保有健康才能歡度佳節。

(中時 )