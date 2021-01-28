針對中國大陸海事局昨(27)日發布南海水域為期三天的軍事演習公告，美國的軍事專家認為，北京此舉的主要目的是試探拜登新政府的對華策略，如果拜登政府想要在南海議題上進行對抗，北京會升高反制美國的行動。

《美國之音》說，解放軍於周三透過海事局發布演習公告，將在南海開始一系列軍事演習，首先自1月27日起至1月30日止，禁止船隻進入北部灣到中國西南部雷州半島西部之間的海域。公告中沒有提供具體的演習時間和規模等細節。

報導說，國際媒體已注意到多日前北京對美國航空母艦進入南海表示不滿，他們認為北京的演習舉動是對美國航母進入南海的回應。但是陸媒《環球時報》引述觀察人士的話說，解放軍的演習可能是常規行動，「與外媒猜測的美國航母近期在該地區活動無關」。

美知名智庫蘭德公司（RAND）國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示，這是「中國正在試探拜登」，它所發出的信號是中國已做好準備與美國保持對抗的姿態。

美國總統拜登上任剛滿一個星期，國際上也對揣測拜登未來中國政策走向，外界分析北京這次行動是否具有不同尋常之處。前美國國防部負責美中軍事交流的官員唐安竹（Drew Thompson）認為，南海是重要的國際水道，哪個國家都可以在這一水域從事相關的行動，包括中國在內，並無不尋常之處。

但是何天睦則認為，北京這次舉行的軍事演習，是中國向美國發出廣泛試探信號的一部分，它表達的意思是，如果這是拜登想要的，北京將維持或者升級其對抗的政策。但是北京同時也在口頭上表示，希望緩和緊張局勢，建立穩定的雙邊關係。

外界現在都在揣測拜登是否延續川普政府設定的對華軍事戰略和路線，分析人士認為，拜登政府上任的初期主要是集中精力應對疫情和振興經濟，對華軍事和外交舉動可能不會太早開始。但在對華經濟、外交和軍事等各領域的態度，拜登政府已多次表明，會多方面繼續川普時期的對中戰略。

唐安竹指出，拜登政府對中國的態度會與川普政府類似，亦即中國是一個戰略競爭對手，在許多領域威脅到美國的利益。不同的是拜登會採取更可預測的、以程式驅動的決策過程。

何天睦分析說，預計拜登會減少對抗性的言辭，在氣候變化等問題上尋求與中國合作，未來可能會限制一些更具挑釁性的軍事活動。軍費成長也會放緩，以應對國內政策對經費的需求，但與中國軍事競爭的底線不會改變。

(中時新聞網)