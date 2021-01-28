台中市議會國民黨團28日召開黨團會議，鑑於現任黨團書記長陳政顯任內，卓越領導黨團運作，眾人公推陳政顯、吳瓊華續任書記長與執行長，並請黃健豪議員擔任副執行長。議長張清照與副議長顏莉敏立即恭賀陳政顯議員，期盼陳政顯與黨團幹部能為民喉舌，持續替民眾發聲。

榮獲蟬聯書記長的陳政顯表示，黨團過往運作都是由執行長接任書記長，過去一年以來，吳瓊華議員擔任執行長表現得非常稱職，讓黨團運作十分順暢，因此他推薦由吳瓊華擔任新書記長。

市議員李中表示，過去他和楊正中議員都是擔任兩屆書記長才交接，去年度陳政顯議員擔任書記長讓黨團在議題與議事運作方面都有很不錯的表現，深獲市民肯定，因此他推薦由陳政顯議員續任書記長。經議長張清照議員徵詢在場議員意見後，眾人公推由陳政顯議員繼續擔任書記長。

陳政顯書記長感謝議員們的支持，並請黃健豪議員擔任副執行長，讓經驗可以進行傳承。他將率領黨團團隊，在新會期與市政府更密切進行政策溝通交流，讓台中市的市政發展更完善。

(中時 )