富商翁茂鍾引發的司法醜聞，司法院人審會28日決議，認定前最高行政法院院長林奇福、最高法院前庭長顏南全、前台南地院法官蘇義洲、台南高分院前法官曾平杉及陳義仲、前高院庭長林金村等6人移送監察院審查。

另林奇福及林金村的一等司法獎章應予撤銷，並追繳獎勵金；前高院庭長尤豐彥、最高法院優遇法官謝家鶴、司法院優遇大法官蔡清遊等3人撤銷一等司法獎章案，等到其他涉及違失行為法官之全面調查後再審議，先予撤回。

人審會表示，依現有卷證，前最高法院庭長吳雄銘就是承審翁男相關官司案，依法為不受理的程序判決，且無證據證明他有參與翁招待的餐敘，並無與當事人不當接觸，他是否有收受襯衫尚有疑慮，難認懲戒事由，不予移送監察院，及撤銷一等司法獎章。

涉案的前最高行政法院院長林奇福親自到人審會說明，被媒體問及會不會覺得委屈，他說當然啊但自認心中坦然，他和翁茂鍾在何時吃飯、見面或收白包，20多年時間久遠，他不記得了。

林奇福說，如果真如調查報告所講的，他和官司當事人不當接觸多次，那真的事態嚴重，但他真的是冤枉；他說監察院調查報告「看圖說故事」，他審理的是百利案、翁茂鍾也不是當事人，他不知首翁與百利案有關係。

2019年8月，台北地檢署偵辦石木欽涉關說案，認定未涉刑事犯罪，但疑有行政不法，透過最高檢將案件移送司法院政風處調查，石遭約談後請辭。

檢方搜索查扣翁的27本筆記本，記載他與上百名司法檢調官員往來的「百官行述」，引爆這起司法界史上最大醜聞，在監察院及行政院要求下，司法院針對所屬人員行政調查，本月18日公開調查結果。

司法院認定有20名現職或退休法官接受翁茂鍾襯衫、外套、保健品 餽贈及宴飲招待，其中承審過翁案的法官林奇福、顏南全、蘇義洲及 吳雄銘，及不當往來次數眾多的曾平杉、陳義仲及林金村等7人，將召開人審會決議移送監察院審查。

(中時 )