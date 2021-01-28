大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，大陸將嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入；對此，農委會主委陳吉仲表示，自2014年底以後已無加工肉品出口大陸紀錄；但這個說法卻遭到宅神朱學恒打臉，表示陳主委記憶不太好，恐怕得多吃點銀杏。

陳吉仲昨(27)晚在自己的臉書粉專上補充表示，國台辦的發言，他可以很明白地告訴大家，沒有影響。臺灣的豬肉自給率高達9成，所養豬隻絕大部分供應國內使用，尚有不足需要進口。我國的生鮮豬肉完全沒有外銷中國、豬肉調製品也只有極少量出口中國的紀錄。

朱學恒今日在臉書上發文指出，「吉仲啊，你是不是記憶力很不好」，表示年初才有新聞盛讚農委會多麼好棒棒，賣出好多好多冷凍豬肉、生鮮豬肉、豬肉調製品，後來還用這個理由指出台灣賣這麼多豬肉去澳門，所以台灣豬肉漲價，那時候的出口的排名是香港、澳門、日本、大陸，怎麼過不到半個月，忽然之間又變成話術了？難道香港、澳門不算大陸嗎？不進口不算他們嗎？

朱學恒狠酸，陳主委的記憶力這麼差，農委會是不是該買點銀杏給主委吃呢？這篇貼文也引來網友討論，表示「有時候覺得說這麼多！政府根本不在乎」、「接下來會有人說香港澳門不算大陸的」、「農委會真的要去吃銀杏了」、「他們記性一直很不好，吃什麼都沒救」。

(中時新聞網)