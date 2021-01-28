「不老女神」周海媚27年前憑著馬景濤版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角爆紅，人美又親切的她，2018年卻因不堪網友謾罵，宣布退出微博。然而近日就有陸網友曝光了一段周海媚打扮隨興參加商演的影片，在路人鏡頭下，周海媚54歲真實狀態就引發網友兩極評論，有人認為女神老了，也有人力挺「再怎樣也比網紅強」！

近日有一部周海媚現身商演獻唱的影片在陸網流傳，影片中周海媚笑容甜美地唱著自己作品《想你的眼睛》，54歲零修圖的狀態引發網友熱議，有人說她身材臉蛋明顯圓了一圈，昔日女神清麗模樣不再。

周海媚近日出席大陸商演活動，54歲臉蛋依舊凍齡又甜美。(取自微博)

但不少網友則力挺以周海媚54歲的年紀，能保持這種狀態已經不錯了，「女神還是這麼漂亮」、「再怎樣也比網紅強」、「周海媚以前確實漂亮，現在氣質也蠻好的」、「54歲這種狀態還不好？」、「我心目中永遠最美的周芷若」。

周海媚因周芷若一角爆紅兩岸三地，後來更在新版《倚天屠龍記》飾演滅絕師太。(取自周海媚微博)

香港女星周海媚1985年以香港小姐選美比賽出道，也是TVB無線電視80年代的當紅花旦，演出港劇《義不容情》紅極一時，1993年更在《倚天屠龍記》完美詮釋周芷若一角，她也憑藉此劇奠定在華人演藝圈中不可動搖的演藝地位。

(中時新聞網)